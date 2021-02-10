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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 1000 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:52 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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شريف سيد
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 ألفا و13 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة 1001 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح "استرازينيكا أكسفورد" لمن هم فوق عمر الـ 65 عاما، وذلك على الرغم من الرفض الأوروبي لهذا الأمر. 

وبعد إعلانها عن "كوفيد طويل الأمد"، هدأت منظمة الصحة العالمية مخاوف العالم من الوباء، بإعلانها عن انخفاض لعدد الحالات الجديدة المصابة  Covid-19 ، والمبلغ عنها في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت سي إن إن.

 في تحديثها الأسبوعي عن الحالة الوبائية في العالم، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 الأسبوع الماضي ، وهو انخفاض بنسبة 17٪ عن الأسبوع السابق. 

وقالت إن هذا هو أقل عدد من الحالات المبلغ عنها منذ الأسبوع الأخير من أكتوبر.

 استحوذت الولايات المتحدة على أكبر عدد من حالات Covid-19 الجديدة ، مع 871365 حالة.

 ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 19٪ في الحالات عن الأسبوع السابق.

 وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضًا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم. 

من بين جميع المناطق ، شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة  (22٪) ، بينما شهد شرق البحر المتوسط ​​النسبة الأصغر (2٪). 
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