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مهندس بـ مدينة كنوز: رخام البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية من إنتاجنا وبدأنا التصدير للخارج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:52 م
عزة مصطفى فى مدينة
عزة مصطفى فى مدينة الجلالة
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البهي عمرو
قال المهندس عمر مختار مدير إدارة المشروعات الخارجية والمبيعات لمدينة كنوز للرخام و الجرانيت، إن مدينة كنوز الجلالة للرخام تضم طاقة شبابية عالية، موضحًا أن معظم العاملين بالمدينة يتراوح عمرهم من 25 لـ 35 عامًا.

وأضاف المهندس عمر مختار، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك استغلال مهم لطاقة الشباب، بجانب الاستفادة من الخبرات، مؤكدًا أن العمل فى الرخام يحتاج خبرات كبيرة.

ولفت إلى أن المدينة فيها خبرات من الداخل و الخارج، و الشباب يستفيد من كل شخص لديه خبرة.

وأشار إلى أنهم قاموا بالمشاركة في إنشاء البرلمان المصري الجديد بـ العاصمة الإدارية، مضيفا: " رخام البرلمان من مدينة الجلالة وايضًا مجلس الشيوخ الجديد".

وأوضح أن مدينة كنوز الجلالة للرخام أصبحت تصدر منتجاتها للخارج ، وذلك بعد الانتشار فى أكثر من مكان بمصر، منوها إلى أنهم شاركوا في أكبر معرض للرخام بالعالم بمدينة فيرونا الإيطالية.
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