محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد .. شاهد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الجديد، لبحث عدد من الملفات والمشاريع الثقافية خلال المرحلة المقبلة.





يأتي ذلك ضمن خطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية والساحتين الثقافية والفنية، بالتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر، بفضل المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرقها، والكيانات الاقتصادية الكبري التي تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب.





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