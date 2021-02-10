ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد .. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الجديد، لبحث عدد من الملفات والمشاريع الثقافية خلال المرحلة المقبلة. 

يأتي ذلك ضمن خطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية والساحتين الثقافية والفنية، بالتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر، بفضل المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرقها، والكيانات الاقتصادية الكبري التي تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب. 

اقرأ أيضا :

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه قصور الثقافة في تكوين الشخصية المصرية، والتصدي لمحاولات زرع الأفكار الهدامة المتطرفة، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع الثقافة المختلفة.
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد .. شاهد
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد .. شاهد
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافة الجديد .. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى زيارة مكوكية لوزيرة الثقافة بأسوان..عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب وتتفقد مشروعات التطوير والتجميل وقصر الثقافة والمسرح الرومانى بمتحف النيل|شاهد

شمال سيناء تستعد لافتتاح قصر ثقافة العريش في أبريل

6 في المرحلة الأولى.. رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف مزايا المسارح المتنقلة

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة التنمية الزراعية يلتقيان أهالي سهل الطينة

ترشيحاتنا

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

قرار جديد من النيابة الإدارية بشأن عقار فيصل.. فيديو

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

أيمن عزب يحيي ذكرى وفاة الفنان عمرو هاشم بكلمات مؤثرة

بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟