المحرصاوي يشيد بمستوى طلاب جامعة الأزهر من ذوي القدرات الفائقة

قطع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، اجتماعه، فور علمه بوجود اثنين من طلاب التحدي بالجامعة؛ الأول من المنوفية، والثاني من الشرقية؛ قَدِمَا لتسلم كراسٍ مجهزة لهما، ونزل إليهما وتحدث معهما.



وعلى الفور طلب إحضار مصحفين، وأهدى لكل طالب واحدا، ناصحًا لهما بالجد والاجتهاد، واستفسر رئيس الجامعة عن إجراءات تسلم الكرسي المجهزة لكل منهما، فأجاب أولياء الأمور بأنهما وجدا الرعاية والعناية منذ اللحظة الأولى لقدومهما، ووجها الشكرلإدارة الجامعة، وخصَّا بالشكر الإدارة العامة الطبية بالجامعة، التي وقعت الكشف الطبي على الطالبين، كما شَكَرَا للإدارة العامة لرعاية الطلاب، التي كانت تتواصل معهما على مدار الساعة حتى انتهت الإجراءات، وأبلغتهما بموعد تسلم الكرسي.





وأشاد رئيس الجامعة بمستوى طلاب جامعة الأزهر من ذوي القدرات الفائقة، في مختلف الكليات.



