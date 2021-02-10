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محافظات

الطبيب الخلوق .. مستشفي منوف تنعي استشارى جراحة العظام عقب وفاته بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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مروة فاضل
سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية دملليج التابعه لمركز منوف بمحافظة المنوفية عقب وفاة الدكتور يحي يونس استشاري جراحة العظام بمستشفي منوف .

جاء ذلك عقب معاناة مع فيروس كورونا عقب تدهور حالته واحتجازه بالعناية المركزة ووفاته متأثرا بإصابته بالفيروس.

ولقب الطبيب الراحل بطبيب الخير والغلابة والمساكين حيث كان لا يتأخر في اسعاف اي شخص من أهل قريته وكان حسن السمعة بين أبناء قريته. 

فيما أصدرت ادارة مستشفى منوف العام بيان تنعي فيه وفاة طبيبها الدكتور يحي سالم ولقبته بالطبيب الخلوق والاب المحترم صاحب الابتسامة الطيبة.

 وتقدم الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى وجميع الزملاء اطباء وتمريض وفنيين واداريين وعمال بخالص العزاء لاسرة الفقيد وخالص الدعوات له بالرحمة والمغفرة .
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