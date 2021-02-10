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أردوغان يعلن إرسال مركبة فضائية تركية إلى القمر عام 2023 .. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:09 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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ندى عبد العزيز
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، خلال الاجتماع التعريفي بـ"برنامج الفضاء الوطني" في العاصمة أنقرة، موضحا أن هذا البرنامج سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي، وفقًا لفيديو عرضته فضائية روسيا اليوم.

وقال اردوغان: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".

وتابع قائلًا: "علينا تكثيف جهودنا لإعادة إحياء شموخ حضارتنا من أجل إحلال السلام والأمن للإنسانية و سنحافظ على مكانة تركيا القوية والمستقلة ليس على الأرض فحسب بل في الفضاء أيضا".

ولفت إلى أن الهدف من برنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث، وتطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الاقليمي الخاص بتركيا ، وضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية، وزيادة كفاءة تركيا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم "طقس الفضاء" أو الأرصاد الجوية للفضاء، وايضًا الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.

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