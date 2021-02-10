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تعليم

مدينة زويل: الربط بين البحث العلمي والصناعة يجذب الباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية في مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:05 م
مدينة زويل - صورة
مدينة زويل - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن الربط بين البحث العلمي وبين الصناعة، يجب أن يكون وفق احتياجات محددة سواء من الصناعة أو من الدولة، كما يجب تحديد جميع هذه الاحتياجات أولًا ومن بعدها يتم العمل عليها لأن النهضة الصناعية، أو المجتمع الاقتصادي، تبنى على المعرفة.


وأضاف عبدربه في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الاقتصاد المبني على المعرفة هو سبيل مصر للانطلاق إلى الأمام والاقتصاد المبني على المعرفة، ويتطلب التعاون بين الطرفين البحثي والصناعي وتسهل الدولة التعاون بينهما وبالنظر إلى الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن الإنفاق على البحث العلمي يكون عاليا، ولكن يكون 50% من هذا الإنفاق من القطاع المستفيد مثل الصناعة بجميع أطرافها "الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص وغيره" والـ50% الأخرى من جانب الدولة.


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وأضاف أن هذا التعاون ينعكس على الاقتصاد الوطني والذي يتحمل جزءا من الإنفاق على البحث العلمي، بينما يساعد ذلك على التركيز على المحاور ذات المردود السريع والعالي في الوقت ذاته.


وأوضح أن الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة- إذا حدث-؛ سيشعر الباحث بقيمة الإمكانيات العلمية الموجوده لديه وخروجها في صورة منتج سواء كان منتجا صناعيا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وينعكس على رفع مستوى معيشة المجتمع الذي يعيش فيه وفي الوقت ذاته من الجانب الأكاديمي هو خروج منتج في صورة طلاب متميزين، وذلك الربط هو الحلقة التي ستسهل للباحثين الاستمرار في العطاء.
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