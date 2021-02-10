بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر

تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض حلقة جديدة من مسلسلها لؤلؤ.





وتظهر مي عمر باطلالات جريئة ومثيرة تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها من خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة من اغلى الماركات العالميه باسعار باهظة.





وتعتمد مي عمر على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها وتكشف عن أنوثتها .



