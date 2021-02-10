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مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض حلقة جديدة من مسلسلها لؤلؤ.

وتظهر مي عمر  باطلالات جريئة ومثيرة تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها من خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة من اغلى الماركات العالميه باسعار باهظة. 

وتعتمد مي عمر على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها وتكشف عن أنوثتها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مي عمر . 
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر
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بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر

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