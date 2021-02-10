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إعادة الربط.. وسيلة كورونا لإنتاج سلالات شديدة الخطورة .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
ظهرت في الفترة الأخيرة سلالات كورونا المتحورة فى بريطانيا وجنوب إفريقيا وبدأت  تظهر مشارفها في بعض الدول الأخرى ، الامر الذى جعل الكثير منا يتساءل "كيف يتحور هذا الفيروس بهذه السرعة" لينتج سلالات أكثر فتكًا وخطورة، وفى إطار ذلك عرضت فضائية العربية تقريرا يوضح كيف تنتج هذه السلالات المتحورة.

وأوضح التقرير ان السلالات الجديدة المتحورة ناتجة عن طفرات في الحمض النووي لكورونا تحدث خلال تكاثر الفيروس او فيما يعرف " بإعادة الربط" .

وأضاف التقرير انه بحسب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية " فيروس كورونا يميل الى خلط أجزاء كثيره ما يعرف بالشريط الوراثي "الجينوم" عندما يقوم بنسخ نفسه ، وفى حالة الطفرات الصغيرة، تشهد عملية نسخ الفيروس لنفسه ، أخطاء بسيطة" .

وأشار التقرير إلى أن خطورة الربط تكمن فى انها تسمح بسلالتين مختلفتين بتبادل الجينات فيما بينهما وإنتاج سلالات شديدة الخطورة الامر الذى يعنى وجود المزيد من العرقلة لجهود إنتاج لقاحات فعالة.

ومن جهته قال" نيلز إيلدي" استاذ الجينات بجامعة يوتا إن السلالة التى جرى رصدها أول مره فى جنوب إفريقيا شهدت تغييرا في رمز واحد فقط متوالية جينية  طويلة او ما يعرف بالحمض النووي" .

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