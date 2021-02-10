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فن

بالأسود.. ياسمين عبد العزيز تتألق من أحدث ظهور لها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بملابس سوداء وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎
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