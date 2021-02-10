ذاكرة المدينة.. مبادرة لتخليد ذكرى المشاهير على منازلهم.. شاهد

قالت الدكتورة هايدى شلبى، مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إن مبادرة ذاكرة المدينة هى المبادرة الاشمل للجهاز القومى فى التنسيق الحضارى .





وأضافت دكتور هايدى شلبى ، خلال حوارها ببرنامج ستة الستات ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هدف المباراة الحفاظ على ذاكرة المدينة من مباني مناطق تراثية .





وأشارت مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إلى أننا نعمل على ابراز الشخصيات المهمة التى عاشت فى تلك المدينة .



