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ذاكرة المدينة.. مبادرة لتخليد ذكرى المشاهير على منازلهم.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:10 م
مدير إدارة الحفاظ
مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة هايدى شلبى، مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إن مبادرة ذاكرة المدينة هى المبادرة الاشمل للجهاز القومى فى التنسيق الحضارى .

وأضافت دكتور هايدى شلبى ، خلال حوارها ببرنامج ستة الستات ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هدف المباراة الحفاظ على ذاكرة المدينة من مباني مناطق تراثية .

وأشارت مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، إلى أننا نعمل على ابراز الشخصيات المهمة التى عاشت فى تلك المدينة .

وتابعت مدير إدارة الحفاظ على التراث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، أننا نسعى للتوثيق من خلال مشروع " عاش هنا " ، مؤكدة أننا نهدف للتعرف على اسماء الشوارع المهمة فى هذه المدينة والتعرف على حكايتها .
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