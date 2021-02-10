رئيس جامعة بني سويف: بدء برنامج الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الإعاقة .. وامتحانات التعليم المدمج 26 فبراير الجاري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء امتحانات مركز التعليم المدمج والتي تبدأ في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج رقم 158 بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغي نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عباس مدير المركز.









وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها الموافقة على بدء برنامج الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الإعاقة والاستعداد لأعمال امتحانات دور فبراير 2021 وفقا للقواعد المتبعة بكليات الجامعة في الامتحانات مع تطبيق كافة القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.









اقرأ ايضا :









كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة ومركز المؤتمرات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغي نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار المالي والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات وخالد يسن أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.









وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة تمت مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من العمداء والدارسين بمختلف البرامج والشعب منها مناقشة إجراءات وآليات وقف القيد لبعض الطلاب، والموافقة على قيام مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر بطباعة وتوزيع جميع الكتب الخاصة بشعب اللغات والبرامج الجديدة.









كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات خلال اجتماع مركز المؤتمرات ودار الضيافة منها إجراءات الحماية المدنية كالمولد الكهربائي وخزان المياه وكذلك وضع خطة لتشغيل دار الضيافة (القاعات فقط) كمرحلة أولى وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة والتأكيد على عدم عقد أي مؤتمرات أو ندوات أو مناقشات تخص الجامعة خارج دار الضيافة.