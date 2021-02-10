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محافظات

اختيار فريق بـ"تمريض المنصورة" مُمثلا لمصر في دولة إندونيسيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلنت جامعة المنصورة عن اختيار فريق Coffee Recycling التابع للجنة البحث العلمي، في أسرة "فكرة"، بكلية التمريض في الجامعة، ممثلا لمصر في دولة إندونيسيا، بمدينة باندونج؛ للمنافسة في مسابقة "هالت برايز" العالمية 2021.

واضافت الجامعه، في بيان، انه تم اختيار مشروع الفريق للمشاركة من ضمن 300 الف فريق على مستوي العالم حيث يضم :" احمد طلعت كامل على، احمد عادل محمد الامام، احمد رضا سيد احمد ، بسمة احمد محمد عبد الحفيظ".

واشارت الى ان الفريق بإنتظار المشاركة في مدينة باندونج بدولة اندونيسيا عبر الانترنت او السفر في الوقت الذي تحدده المنظمة.

و اوضحت ان اختيار الفريق بعد فوزه بالمركز الثالث علي مستوي جامعة المنصورة في مسابقة منظمة Hult prize العالمية في مجال التغذية Food for good وبعد التأهل علي مستوي جامعات مصر تقدم الفريق بطلب لعدة دول عالمية بتمثيل مصر في المشروع الخاص به.
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