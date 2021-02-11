كأنه بونبوني.. برلمانية توضح تعامل البعض مع المضادات الحيوية وتجاهل خطورته

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية في مصر، أمر شائع وليس مستحدث حيث عانت منه مصر منذ فترة طويلة.





وأكدت سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع تعرض البعض لفيروس الإنفلونزا، يتم المسارعة واللجوء لأخذ مضاد حيوي، موضحة الطريقة الخاطئة التي نتعامل بها بخصوص هذا الشأن، حيث أن المضاد الحيوي قاتل للبكتريا وليس الفيرس، ولا توجد له علاقة بنزلات البرد.





وحذرت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من كثرة إستخدام المضادات الحيوية، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على ظهور انواع بكتيرية مقاومة وتمتلك أجهزة دفاعية مضادة للمضادات الحيوي، وبالتالي يصبح المضاد الحيوي غير فعال وعديم الجدوى.





وأضافت دكتورة إيرين سعيد، أننا في حاجة لتوعية شديدة لتوضيح هذا الأمر فضلا عن وجود رقابة دورية للصيدليات، مؤكدة على ضرورة اللجوء إليه في الحالات الضرورية فقط،.





أوضحت النائبة إيرين سعيد، أن كثرة التعامل مع المضادات الحيوية سؤدي إلى وقوع كارثة، لافتة إلى أن البعض يتعامل معه كأنه "بونبوني" يلجأون إليه بشكل مستمر دون وعي بخطورته وتأثيره السلبي على صحة الإنسان.





كانت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية،قد حذرت من تعاطي "المضادات الحيوية" من دون استشارة طبية، لافتة إلى أنه لا يجب الاستسهال من قبل بعض الأطباء في إعطاء المضادات الحيوية للمريض لسرعة الشفاء.





وقالت الدكتورة نهى عاصم، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن استسهال إعطاء المرضى مضادات حيوية عن طريق الحقن؛ يسبب ارتفاعا فى معدلات الإصابة بفيروس سي، رغم أن الدولة تعمل على التصدي له، إضافة إلى تليف الكبد والكلى.





وأشارت إلى خطورة وجود بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية تقلل الفائدة لمن تتناوله في الحالات الحرجة.