لوسي حامل.. عزة مصطفى داخل جامعة الجلالة.. الطلاب يتعاملون مع الروبوت

قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية، إنه فى الأساس أستاذ جراحة بجامعة عين شمس، وعندما كان يتعلم تعلم على المريض الحي، ولكن فى مدينة الجلالة بها روبوت ، يتم التدريب عليه.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن كل طالب يتعامل مع روبوت على أنه مواطن طبيعي.





ولفت إلى أنه يستطيع إعطاء الروبوت تعليمات أنه يعانى من أى مرض، و الطالب يتم التعامل كأنه شخص عادي، وأكد أن لديه أيضًا أجسام سيدات منها لوسي، ودخلت عزة مصطفى فى حالة ضحك قائلة لوسي حامل.





وأشار إلى أن الجامعات الكبرى على مستوى العالم تعمل بنفس الطريقة التى تتم فى جامعة الجلالة.





وأوضح أن الجامعة تهدف لعمل شركات مع جامعات عالمية، وأكد أن لديهم برامج للتعاون مع اليابان و الولايات المتحدة ودول كبيرة.





وأكد أن الـ 10 أيام المقبلة سيكون هناك خبر سار و تؤأمة مع جامعة كبيرة بأمريكا، وأن الطالب عندما يتخرج سيكون خريج من جامعة الجلالة و الجامعة الكبري.





وكشف أن هناك تعاونًا مع جامعة كبيرة باليابان، وسيكون هناك 15 أستاذًا من اليابان سيأتون لـ جامعة الجلالة.



