ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت وتحذير شديد اللهجة للجميع

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد » خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 9739 حالة تتلقى العلاج، و108 في العناية المركزة.





كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة بعد إصابتها بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية .





وحذرت الصحة الكويتية من زيادة منحى الإصابات بالفيروس والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.



