ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت وتحذير شديد اللهجة للجميع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:13 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد » خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 9739 حالة تتلقى العلاج، و108 في العناية المركزة. 

كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة بعد إصابتها بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية .

وحذرت الصحة الكويتية  من زيادة منحى الإصابات بالفيروس والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء. 

وشددت الوزارة الكويتية علي  ضرورة تأجيل الأفراح والمناسبات الاجتماعية لاحتواء الوباء، والحفاظ على كبار السن ذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، ومضاعفة الحرص والالتزام بالاشتراطات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا.. وتحذير خطير من الخروج عن السيطرة

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 24 ألف إصابة بـ كورونا

خلال يوم.. الكويت تسجل 442 إصابة وحالة وفاة واحدة

دون وفيات.. الكويت تعلن حصيلة إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الكويت تبحث إغلاق المطار بسبب زيادة إصابات كورونا

الأمور تخرج عن السيطرة.. تحذير شديد اللهجة من وزير الصحة الكويتي بشأن كورونا

ترشيحاتنا

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

طريقة لزيادة دعم أفراد بطاقة التموين 5 أفراد فأكثر

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

نجم الأهلي السابق مدافعا عن موسيماني: أدار مباراة البايرن بشكل رائع

بعد زلزال بقوة 7.7 ريختر.. نيوزيلندا تحذر المواطنين من تسونامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر