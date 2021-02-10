ضبط محصل كهرباء اختلس 200 ألف جنيه من المتحصلات





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ من مدير ايرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال "ر.م" محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقليوب تتمثل فى تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.





وعلى الفور نم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ر. م"، 44 سنة "محصل كهرباء" قام باختلاس مبلغ 200.000 جنيه قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة وعدم توريد المبلغ لخزينة الشركة مما يعد إضرارا بأموال الشركة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب لقيامه باختلاس قرابة 200 ألف جنيه قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة.