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رياضة

صحفي برازيلي: الأهلي يمكنه الفوز على بالميراس.. ومحمد الشناوي أفضل لاعبيه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:23 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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إسماعيل محمود
تحدث رودريجو بوينو، الصحفي البرازيلي بشبكتي "فوكس سبورتس" و"ESPN"، عن المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال بوينو، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "أعتقد أن الأهلي يمكن أن يحقق نتيجة جيدة، رغم غياب 2 من لاعبيه "كهربا والشحات".

وأضاف "لا أعرف معلومات كافية عن تشكيل بالميراس لمباراة الغد، لكنه من الممكن أن يريحوا عددا من اللاعبين، الأهلي يمكنه تحقيق المركز الثالث".

وتابع "لقد أظهر ذلك في مباراته أمام بايرن ميونخ، أظهروا كيف يلعبون بمنظومة دفاعية جيدة، وأعتقد أن أفضل لاعبيهم هو محمد الشناوي حارس المرمى".

وعن مصر، قال رودريجو "مصر بلد رائعة، لقد زرتها منذ 5 أعوام، ومن شدة حبي لها أسميت ابنتي "إيزيس"، بلد رائعة من كل النواحي ولديهم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

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