سموحة "2001" يفوز على المصري في دوري الجمهورية

فاز فريق"2001" لكرة القدم بنادى سموحة على ضيفه المصرى بنتيجة 1/3، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الجانجل بسموحة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين .

أحرز أهداف سموحة: محمد سعيد مكرونة "هدفين" وإبراهيم سامي .





خاض الفرق المباراة بتشكيل مكون من:





محمد أيمن، إبراهيم سامي، محمود منتصر، محمد السعيد، يوسف صديق، عبد الرحمن أيمن، يوسف جودة، عبد الرحمن جنش، محمد سعيد، إبراهيم عواد، سعيد هاني.





وشارك خلال اللقاء كل من: يحي ياسر، وليد بكر، الصباحي عماد، طارق علاء، محمد علي.





يقود فريق سموحة: محمد فاروق مديرا فنيا ، علاء عثمان مدربا عاما، إسلام طلبه مدربا للحراس ، محمد احمد (نونوش) إداريا للفريق ، محمد عادل اخصائى اصابات وتاهيل، د. أحمد سمير مخطط احمال.