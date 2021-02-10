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توك شو

تأجيل الدراسة بسبب كورونا.. أحمد موسى يحسم الجدل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:19 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك أخبارا كثيرة بخصوص تأجيل الدراسة، موضحًا أنه سيوضح حقيقة ذلك خلال الدقائق المقبلة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأعداد فى مصر المصابة بفيروس كورونا ليست كبيرة.

ولفت إلى أن العام الماضى تم تأجيل الدراسة بسبب زيادة الأعداد، والجميع كان يطالب بذلك والدولة قامت بالموافقة على ذلك.

وأشار إلى أنه ليس مع تأجيل الدراسة، موضحًا أن الأعداد ليست كبيرة. 

وأوضح أن الطلاب منذ 50 يومًا وهم يجلسون فى البيت، وتساءل "هل الطلاب فى المنازل يذاكرون أم يجلسون فى الشوارع؟".

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