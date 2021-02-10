جادو: تعاون ثقافي مصري فرنسي وتنظيم ندوات ومعارض عن الحضارة المصرية

في إطار التعاون الثقافي المصري الفرنسي التقت الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بباريس، الدكتور نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس بمقر السفاره المصرية بباريس اليوم حيث تمت مناقشه اجندة العمل الثقافي المشترك في الايام المقبله لتحديد الموضوعات التي تدعم الثقافة والتبادل الثقافي المشترك بين مصر وفرنسا علي المستوي الابداعي والفكري والتنسيق لندوات ومعارض مصرية من اجل العمل اثراء الثقافة المصرية بباريس والتعرف اكثر علي الحضارة المصرية وكنوزها .









ومن جانبها قالت الدكتوره جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي ورئيس الرابطة الدوليه للابداع الفكري والثقافي بفرنسا ان اللقاء كان اكثر من رائع وأن الدكتور نور الملحق الثقافي يحمل العديد من الافكار الثرية التي تدعونا جميعا للفخر بأن العقول المصريه تحمل في طياتها عبقرية العظماء والمبدعين والمثقفين علي مر الازمان .









وأضافت: تم تحديد العديد من الجوانب الثقافيه وتبادل الخبرات المصرية الفرنسية بعمل ندوات اون لاين عن كيفية الحفاظ علي التراث وايضا الحرص علي تنظيم معارض عن الحضارة المصرية من منطلق التبادل الثقافي المشترك بين البلدين وتقريب وجهات النظر فيما يخص هذا الشأن.