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تعليق ناري من أحمد موسي بخصوص تأجيل الدراسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:23 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مطالب من بعض الأشخاص بتأجيل الدراسة بسبب كورونا، موضحًا أن تلك الأشخاص تطالب مجلس الوزراء بالتدخل.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أوراقا مزورة يتم نشرها على السوشيال ميديا بخصوص تأجيل الدراسة.

ولفت إلى أن، الأوراق المنتشرة مفبركة تحمل أسم رئيس مجلس الوزراء، وطالب أحمد موسى من المسئولين بالبحث عن الشخص الذى قام بتزوير هذا القرار.

وأشار إلى أن، هذا القرار عاري تمامًا من الصحة، والحكومة لم تصدر أى قرارات بخصوص تأجيل الدراسة.

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