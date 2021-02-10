«ملاك الرحمة» نصبت على أهل مريضة في 90 ألف جنيه.. والجهات الأمنية ضبطتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط ممرضة أثناء المواعيد الرسمية للعمل و بحوزتها 14 ألف جنيه من أحد أقارب مريض بدعوى شراء دواء غير متوفر لها، وتجاوزت الدفعات التي حصلت عليها الـ90 ألف جنيه.





جاء ذلك خلال بيان رسمي على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة، نصه الآتي:" لا شك ان قضايا مكافحة الفساد تعد أهم أولويات وتوجيهات القياده السياسيه في الوقت الحالي، وتأكيدا على الدور الذي تقوم به مديرية الصحه بالبحيرة، بالمرور والمتابعه الدورية في المستشفيات، تم رصد واقعة فساد بأحد المستشفيات محافظة البحيره تتمثل في تقاضي ممرضه مبلغ مالي بحجة شراء دواء لمريض غير متوفر بالمستشفى وقد تجاوزت دفعات التي حصلت عليها 90,000 جنيه".

أوضح البيان أنه:" على الفور تم تشكيل لجنه من المديريه بالتعاون مع أعضاء من ديوان المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابيه والأمنية، تم اثبات الواقعة بالمستشفى، وقت إستلام الدفعه الأخيره، وإبلاغ مديرية الأمن بالبحيرة، وألقت القبض على الممرضه صباح اليوم الاربعاء الموافق 10 فبراير، وحاليا تحت تصرف النيابه".

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