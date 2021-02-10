ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة ..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:23 م
في جنوب تنزانيا
في جنوب تنزانيا
Advertisements
إبراهيم القادري

عرضت قناة الحدث العربية فيديو أكدت فيه السلطات الصحية في جنوب تنزانيا  أعلنت اكتشافها مرضا غامضا فتاكا أصاب 50 رجلا .

وأضاف الفيديو أن هذا المرض تسبب في وفاة 15 شخصا حتى الان مؤكدا ان أعراض هذا المرض تتمثل في التقيؤ دما ويعانون من الغثيان وهذا المرض ينتشر في منطقة ايفومبو مؤكدا أن المرضى يصلون الى المستشفيات موتي .

وتابع الفيديو ان وزارة الصحة استبعدت تفشيه وتحدث عن عمل إجراءات واختبارات من عينات دم المرضى ومياه الشرب في المنطقة بحثا عن آثار التلوث بالزئبق واثبتت الفحوصات الاولية ان المرضي معظمهم من الرجال ويعانون من قرحة في المعدة وأمراض كبد .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أصاب المئات.. التوصل إلى سر المرض الغامض في الهند

حكاية الوباء الغامض في الهند.. سقوط المئات ضحايا للتشنج والإغماء

أنواع الفشل الكلوى وأعراضه

يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

قتلى ومرضى يتقيئون دماء.. مرض غامض يضرب دولة أفريقية

وفاة 15 شخصا جراء إصابتهم بمرض مجهول في تنزانيا

ترشيحاتنا

أيمن عزب يحيي ذكرى وفاة الفنان عمرو هاشم بكلمات مؤثرة

مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

تأكيدا لـ صدى البلد.. الحكومة تنفي رسميًا تأجيل الدراسة وتعليق الامتحانات

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

مرض غامض يهدد العالم بعد كورونا .. تفاصيل

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر