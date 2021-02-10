مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة ..فيديو





عرضت قناة الحدث العربية فيديو أكدت فيه السلطات الصحية في جنوب تنزانيا أعلنت اكتشافها مرضا غامضا فتاكا أصاب 50 رجلا .





الفيديو أن هذا المرض تسبب في وفاة 15 شخصا حتى الان مؤكدا ان أعراض هذا المرض تتمثل في التقيؤ دما ويعانون من الغثيان وهذا المرض ينتشر في منطقة ايفومبو مؤكدا المرضى يصلون الى المستشفيات موتي . وأضافأنحتىأعراضالتقيؤأنالمرضىالى



