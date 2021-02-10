مرض غامض يصيب الرجال بأعراض خطيرة ..فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو أكدت فيه السلطات الصحية في جنوب تنزانيا أعلنت اكتشافها مرضا غامضا فتاكا أصاب 50 رجلا .
وأضاف الفيديو أن هذا المرض تسبب في وفاة 15 شخصا حتى الان مؤكدا ان أعراض هذا المرض تتمثل في التقيؤ دما ويعانون من الغثيان وهذا المرض ينتشر في منطقة ايفومبو مؤكدا أن المرضى يصلون الى المستشفيات موتي .
وتابع الفيديو ان وزارة الصحة استبعدت تفشيه وتحدث عن عمل إجراءات واختبارات من عينات دم المرضى ومياه الشرب في المنطقة بحثا عن آثار التلوث بالزئبق واثبتت الفحوصات الاولية ان المرضي معظمهم من الرجال ويعانون من قرحة في المعدة وأمراض كبد .