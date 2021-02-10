حياة كريمة.. محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير قرى الصف وأطفيح

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلى، رئيس أركان، قيادة المنطقة المركزية وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 42 قرية تابعة لمراكز الصف وأطفيح ، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.





كان ذلك؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.





وأكد المحافظ أنه يثق فى كل الجهات المشاركة فى تطوير قرى الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة وفى مقدمتها القوات المسلحة وكل الشركات المتعاونة والمشاركة فى هذا الانجاز الكبير.





وأضاف أننا نتكاتف جميعًا لتحقيق حلم الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى تتم على الأرض كمشرعات تبطين الترع وحياة كريمة بمثابة ثورة تنموية وطفرة حقيقية تتم فى القرى المصرية والذى سيؤدى إلى خلق فرص استثمارية رائعة.





وأكد المحافظ أولوية تشغيل أبناء المحافظة في اعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القري والنجوع مشددًا علي اهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني وكذلك الأفراد في أعمال التطوير، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.





وعقب متابعة عملية اصطفاف المعدات أجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية بعددًا من المشروعات بمركز الصف حيث اطلق اشارة التشغيل التجريبي لمحطة الرفع الرئيسية بعزبة السلام حيث يخدم المشروع 9 قرى بمركز الصف وهم الصف البلد والصف المركز وعزبة السلام ومساكن أبو بكر وعرب النمايرة والاقواز والفهميين وعرل الحصار وتل حماد وقرية الحى.

كما تفقد محطة الصف لمعالجة مياه الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة الطبيعية والتى تستقبل مياه الصرف الصحى من محطات الصرف المختلفة بالمركز والتى سيتم استخدامها بعد معالجتها فى رى الأشجار بالغابة الشجرية وأكد أنه مواطن قبل أى يكون مسئولا يدرك أهمية الصرف الصحى للمواطن كركيزة أساسية للبنية التحتية.