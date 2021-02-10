ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وزيرة الثقافة تصدر قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج

أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة الارض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالاسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا وما بها من مبان منفذة علي مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسي.ا


وقالت عبد الدايم ان قرار انشاء فرع الاكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.


وأضافت أن فرع الاكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثري منظومة العمل الابداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الانسان من خلال اعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين ابناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة.


من جانبه قال الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ان فرع الاكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة، مؤكدا ان العمل بها يتم على مرحلتين الاولي تبدأ بقسم الاخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للبالية والمعهد العالي للموسيقي (الكونسرفتوار) بينما المرحلة الثانية تضم استكمالا لباقى تخصصات معاهد الاكاديمية.


وأشار إلى أن الاعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الاولي سيتم خلال ايام قليلة من الافتتاح الرسمي، مضيفا انه جاري حاليا دراسة افتتاح افرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إحنا البهجة.. احتفالية لـ وزارة الثقافة باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

وزيرة الثقافة: استمرار رسالة دمج ذوي القدرات في المجتمع من خلال مختلف ألوان الإبداع

أشرف زكى: إقبال شديد على المدارس الفنية التابعة لآكاديمية الفنون..فيديو

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أكاديمية الفنون: عالم الإبداع فقد أحد أيقوناته البارزة

ترشيحاتنا

«ملاك الرحمة» نصبت على أهل مريضة في 90 ألف جنيه.. والجهات الأمنية ضبطتها

الحكومة تعلن موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

تحقيقات مقتل حمادة الفقير: مضاهاة المقذوف في رأسه بالأسلحة المضبوطة.. والتحري عن متهمين آخرين

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

"التعليم" تكشف حقيقة تعليق الدراسة بعد 20 فبراير وإلغاء امتحانات الترم الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟