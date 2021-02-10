وزيرة الثقافة تصدر قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة الارض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالاسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا وما بها من مبان منفذة علي مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسي.ا

وقالت عبد الدايم ان قرار انشاء فرع الاكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.





وأضافت أن فرع الاكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثري منظومة العمل الابداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الانسان من خلال اعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين ابناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة.

من جانبه قال الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ان فرع الاكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة، مؤكدا ان العمل بها يتم على مرحلتين الاولي تبدأ بقسم الاخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للبالية والمعهد العالي للموسيقي (الكونسرفتوار) بينما المرحلة الثانية تضم استكمالا لباقى تخصصات معاهد الاكاديمية.





وأشار إلى أن الاعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الاولي سيتم خلال ايام قليلة من الافتتاح الرسمي، مضيفا انه جاري حاليا دراسة افتتاح افرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.