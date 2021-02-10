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ثقافة

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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طارق موسى
أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة الارض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالاسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا وما بها من مبان منفذه علي مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسيا.

قالت عبد الدايم ان قرار انشاء فرع الاكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشأت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات وأضافت ان فرع الاكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثري منظومة العمل الابداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الانسان من خلال اعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين ابناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة .

وقال الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ان فرع الاكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة وأكد ان العمل بها يتم على مرحلتين الاولي تبدأ بقسم الاخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للبالية والمعهد العالي للموسيقي (الكونسرفتوار ) أما المرحلة الثانية تضم استكمالا لباقى تخصصات معاهد الاكاديمية واشار أن الاعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الاولي سيتم خلال ايام قليلة من الافتتاح الرسمي وتابع انه جار حاليا دراسة افتتاح افرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية .
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