وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق

أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة الارض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالاسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 مترا مربعا وما بها من مبان منفذه علي مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسيا.





قالت عبد الدايم ان قرار انشاء فرع الاكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشأت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات وأضافت ان فرع الاكاديمية بمدينة الشروق يعد رافدًا جديدًا يثري منظومة العمل الابداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الانسان من خلال اعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين ابناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة .



