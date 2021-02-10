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برلمان

برلماني: مظلة الحماية الاجتماعية توسعت لتشمل 40 مليون مواطن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:38 م
النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم
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القسم السياسي
أكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وعملها المتواصل بتوجيهات الرئيس السيسي لتوسيع مظلة "الحماية الاجتماعية".


وقال نسيم خلال تصريحات له اليوم، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في العمل الاجتماعي الرسمي، سواء نحو الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا أو المرأة المعيلة أو الأطفال الأيتام أو غيرهم، حتى أصبحت المظلة تشمل نحو 40 مليون مواطن مصري يستفيدون من خدماتها التي تقدمها وتدعمها الدولة.


وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي، ولكن أيضًا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية.


وأوضح نائب بني سويف ان من أبرز نجاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، أنه لم يغفل الفقراء والمحتاجين، بل هناك مهمة واضحة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، ومد المظلة وفق بيانات الوزارة الرسمية، لتشمل الصحة والتعليم والاسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة.


كما لفت نسيم، الى أن هناك توسعا كبيرًا في مجالات الدعم، كما ان الدولة لم تتخل عن دورها سواء عبر الدعم السلعي أو الدعم النقدي لعشرات الملايين من المصريين.
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