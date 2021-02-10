بسبب بقعة زيت.. محطة مياه الشرب في الفيوم تتوقف عن العمل

استدعى اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم فرق الغواصين بشركة مياه الشرب، لمواصلة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من بقعة الزيت التى اقتربت من مأخذ مياه محطتى مياه الشرب الجديدة بالعزب للمرحلة الاولى والثانية، وهو ما تسببت فى قطع مياه الشرب عن مدينة ومركز الفيوم ومراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق وأطسا وتوابعهم، ماعدا مركز طامية.





وصرح اللواء هشام درة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بان الغواصين وفرق الانقاذ بالشركة يستخدمون الان مادة " الفوم" التى تساعد فى إبعاد بقعة الزيت عن ماخذ مياه المحطة وتغيير مسارها.





كانت بقعة زيت عائمة جاءت من ترعة واصف بمحافظة بنى سويف، واتجه مسارها أمام مأخذ محطة مياه الشرب بالعزب الجديدة للمرحلة الاولى والثانية وتسببت فى قطع مياه الشرب عن معظم مراكز المحافظة .





وقرر اللواء هشام درة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وقف محطات مياه الشرب عن العمل حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مما ادى الى انقطاع مياه الشرب عن الاهالى لحين أزالة بقعة الزيت العائمة أمام محطة مياه الشرب بالعزب الجدية للمرحلة الأولى والثانية.





وطمأن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، أهالى المحافظة بأنه سيتم أعادة تشغيل المحطة وعودة مياه الشرب للمنازل عقب زوال بقعة الزيت عن مأخذ المحطة .







