بسبب بقعة زيت.. محطة مياه الشرب في الفيوم تتوقف عن العمل

استدعى اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم فرق الغواصين بشركة مياه الشرب، لمواصلة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من بقعة الزيت التى اقتربت من مأخذ مياه محطتى مياه الشرب الجديدة بالعزب للمرحلة الاولى والثانية، وهو ما تسببت فى قطع مياه الشرب عن مدينة ومركز الفيوم ومراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق وأطسا وتوابعهم، ماعدا مركز طامية.
وصرح اللواء هشام درة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بان الغواصين وفرق الانقاذ بالشركة يستخدمون الان مادة " الفوم" التى تساعد فى إبعاد بقعة الزيت عن ماخذ مياه المحطة وتغيير مسارها.
كانت بقعة زيت عائمة جاءت من ترعة واصف بمحافظة بنى سويف، واتجه مسارها أمام مأخذ محطة مياه الشرب بالعزب الجديدة للمرحلة الاولى والثانية وتسببت فى قطع مياه الشرب عن معظم مراكز المحافظة .
وقرر اللواء هشام درة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وقف محطات مياه الشرب عن العمل حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مما ادى الى انقطاع مياه الشرب عن الاهالى لحين أزالة بقعة الزيت العائمة أمام محطة مياه الشرب بالعزب الجدية للمرحلة الأولى والثانية.
وطمأن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، أهالى المحافظة بأنه سيتم أعادة تشغيل المحطة وعودة مياه الشرب للمنازل عقب زوال بقعة الزيت عن مأخذ المحطة .
على جانب آخر أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه تم الانتهاء من تدريب نحو ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة بالمركز الطبى الحضرى بشارع السد العالى .
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب جبريل مدير الإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمة اليونيسف وآمال عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية .
وأضاف محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بالشركة ان التدريب استهدف العاملين داخل ١٥ وحدة صحية تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على اعمال الصيانه والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظرى عن الوضع المائي المصرى ومصادر وعدد المحطات داخل الفيوم ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين الحضور.
وتم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الاعمال فى نهاية التدريب.
يذكر ان الشركة قد قامت بتنفيذ اعمال تأهيل وصيانة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي داخل ١٥ وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة بواقع وحدتين صحيتين من كل مركز وذلك بتمويل من منظمة اليونيسف.