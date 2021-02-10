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توك شو

أحمد موسى يعرض بيانا "مفبرك" بشأن تأجيل الدراسة على الهواء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:40 م
على مسئوليتي
على مسئوليتي
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة تأجيل الدراسة، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما تم تداوله مجرد فبركة وتزوير للقرارات.

وعرض «موسى»  خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بيانا مزيفا "مفبرك" يفيد بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مناشدا الحكومة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عن هذا القرار المزور باسم رئيس الوزراء.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البعض طالب بتأجيل الدراسة والامتحانات والأمر لا يستدعى لذلك حتى الآن، رغم أنه في ظل الازمة لم نأخذ قرار الإغلاق الكامل، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة او الامتحانات والأمور جيدة.

وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليست كثيرة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسهم البرازيل، مؤكدات أن الأوضاع في مصر مستقرة، ولكن هناك أشخاصا في مصر تريد العبث بمصر وتنشر الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات.

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