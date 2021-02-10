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توك شو

نصائح نهال عنبر للراغبات في الزواج سريعا .. فيديوهات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:02 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة نهال عنبر، إنه لابد للمرأة أن تهتم بمظهرها الخارجى بجانب ثقافتها بشكل كبير لأن ذلك يساعدها على الاسراع فى الزواج .

واضافت نهال عنبر، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON، أن المرأة التي تعمل وتريد أن تتزوج سريعا عليها العمل على نفسها، معلقة: "فإذا كانت امرأة مبهدلة وتعمل في مكان عمل جيد فلابد أن تهتم بمظهرها كى تلفت الانتباه؛ لأنه إذا ظلت مبهدلة لن تلفت الانتباه على الإطلاق".

واشارت الفنانة نهال عنبر إلى أنه على المرأة أن تقرأ كثيرا وتكون مثقفة لأن الرجال يهتمون كثيرا بدماغ المرأة وقدرتها على الكلام والحديث.

وتابعت "عنبر"، أنه على المرأة أن تهتم بشياكتها، والشياكة لا تحتاج لأموال كثيرة فقد تكون المرأة شيك دون أن تتغرم كثيرا من الأموال.
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