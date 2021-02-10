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تخفيض 60% .. تعرف على مزايا تحويل السيارات لـ الغاز الطبيعي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:53 م
سيارة
سيارة
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شيرين عادل

قال جمال عسكر ، خبير قطاع السيارات ،  إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات يعد طفرة لأصحاب السيارات المتقادمة لإحلالها بمنظومة الغاز الطبيعى .

وأضاف " عسكر " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن حجم السوق المصرى من المبيعات فى السيارات وصل لعدد 130 ألف سيارة فى عام 2017 بالإضافة إلى أن عام 2018 وتدرج بالوصول حتى وصل 231 ألف سيارة فى العام الحالى 2021 

ولفت إلى إن المبادرة الأولى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى مطلوب فيها 70 ألف سيارة كمرحلة أولى بالإضافة إلى أن المرحلة الثانية تتطلب 90 ألف سيارة والثالثة أيضأ كمثيلاتها الثانية.

وتابع ، ان حجم السيارات الموجودة ب السوق المصرى 11 مليون يسيرون على الطريق بينها 3 ملايين سيارة عمرها يقل وهو ما تعمل عليه الدولة بتحفيز المواطن للتخلص من السيارات القديمة  ، لافتأ إلى أن الحافز الأخضر يعد هام للغاية خاصة ب التخلص من استيراد المحروقات الذى يصل لحجم كبير من العملة الصعبة   ، والانبعاثات السامة فى الهواء التى تعمل على التقاط الأكسجين فى الجو . 

وأوضح أن مستخدم السيارة يخفض من استهلاكه عند استخدام البنزين لنسبة 60% توفير والذى يعد طفرة لمالكى السيارات ،  لافتأ إلى أن المحركات فى بعض الموديلات القديمة خاصة الصينية فى الأسواق والتى لا تتناسب مع العمل ب الغاز الطبيعى  خاصة أن البنزين فى مصر 92  ، 95 ، 80 والقيمة الحرارية للغاز إلى 120 وهناك فارق وحدة حرارية أكثر من البنزين . 



















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