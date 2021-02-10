لخدمة 3 ملايين نسمة.. السنباطي يطالب بضرورة إنشاء مستشفى لاهالي عزبة الهجانة

كشف النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بمقر المحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب، موضحا انه طالب بحل أزمة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية.

وقال السنباطي "لا يجب أن تستمر هذه الازمة ونحن في عام 2021"، مضيفا: "لابد من تطبيق حلول القمامة على مستوى الجمهورية، والموضوع قتل بحثا ولابد أن يبدأ العمل على قدم و ساق لتطبيق منظومة جديدة ".





كما كشف السنباطي عن اجراء استطلاع رأي على السوشيال ميديا بخصوص "عزبة الهجانة"، واظهرت نتائجه رغبة أهل المنطقة في تغيير اسمها إلى "حدائق مدينة نصر".





واضاف: "تحدثت في الامر مع نائب المحافظ إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية".





واقترح السنباطي في حديثه مع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ان يكون هناك حديقة في المدخل بالاضافة الي تجميل المنطقة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وطالب السنباطي بطرح خيارات او بدائل على المواطنين فيما يخص المناطق السكنية التي تسعى الدولة لتطويرها : قائلا " لابد أن يكون هناك خيارات تعويضية سواء مالية او بوحدة مماثلة





واضاف: " يجب ان يعلم المواطنين الي اين سيتوجهون لافتا الي حديثه في هذا السياق عن سوق 42 الحي السابع بمدينة نصر و سأل السنباطي " هل البديل الوحيد فقط الهدم ام انه يتم بحث أكثر من خيار اخر ".





وطالب النائب عمرو السنباطي بتلبية مطالب الاهالي التي ركزت على ضرورة ألا يتحرك ايا منهم من سوق ٤٢ قبل تحديد مكان مماثل او ورشة مماثلة للعمل، موضحا أن الاهالي لا يريدون اي تعويض مادي خاصة انهم ظلوا في مكانهم اكثر من ٤٠ سنة.





كما طالب السنباطي بتطوير وتحديث المنظومة الخاصة بالاشارات بما يجنبنا الحوادث التي يتعرض لها كبار السن وتؤدي للوفاة، مشيرا في هذا السياق بالتحديد إلي اشارة نادي هليوبوليس"، واستطرد: "حدثت اكثر من حالة وفاة بسبب منظومة اشارات المرور". داعيا لمراعاة ذلك أثناء توسعة الطرق





وطالب النائب عمرو السنباطي بضرورة انشاء مستشفي لاهالي عزبة الهجانة، موضحا ان هذا الأمر يجب ان يكون في مقدمة الاولويات، لانها ستخدم ما يقرب من ٣ مليون نسمة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بملف الارتقاء بخدمات اهالي الهجانة و عزبة العرب.





وعرض السنباطي مشكلة عدم انشاء مركز الشباب ، قائلا " كان هناك قطعة أرض بعزبة العرب مخصصة من وزارة الشباب منذ أكثر من 5 سنوات و لم يتخذ فيها اي اجراء تنفيذي حتى الأن.





ووجه السنباطي الشكر إلى نواب المحافظ، قائلا " يعملون على قلب رجل واحد لحل الازمات ورؤساء أحياء مدينة نصر شرق وغرب ومصر الجديدة الذين لا يدخرون جهدا في خدمة الحي والمواطنين وخصوصا إبراهيم صابر نائب المحافظ لمنطقة شرق القاهرة، حيث تشهد هذه المنطقة تحديدا نهضة غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.