الحكومة تعلن الموعد النهائى لتحديد موقف استكمال الدراسة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستقوم باتخاذ القرارت المناسبة بخصوص الدراسة، موضحًا أن مصلحة الطالب تأتى فى المرتبة الأولى.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأسبوع المقبل سيكون هناك قرار نهائى بخصوص الدراسة.





ولفت إلى أن، الجميع يجب أن يطمئن و الدولة تتخذ القرارات المناسبة، وما ينشر على السوشيال ميديا بخصوص التأجيل غير صحيح.





وقد كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة تأجيل الدراسة، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما تم تداوله مجرد فبركة وتزوير للقرارات.





وعرض «موسى» بيانا مزيفا "مفبرك" يفيد بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مناشدا الحكومة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عن هذا القرار المزور باسم رئيس الوزراء.





أكد الإعلامي أحمد موسى أن البعض طالب بتأجيل الدراسة والامتحانات والأمر لا يستدعى لذلك حتى الآن، رغم أنه في ظل الازمة لم نأخذ قرار الإغلاق الكامل، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة او الامتحانات والأمور جيدة.





وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليست كثيرة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسهم البرازيل، مؤكدات أن الأوضاع في مصر مستقرة، ولكن هناك أشخاصا في مصر تريد العبث بمصر وتنشر الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات.







