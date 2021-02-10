ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة تعلن الموعد النهائى لتحديد موقف استكمال الدراسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:50 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستقوم باتخاذ القرارت المناسبة بخصوص الدراسة، موضحًا أن مصلحة الطالب تأتى فى المرتبة الأولى.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأسبوع المقبل سيكون هناك قرار نهائى بخصوص الدراسة.

ولفت إلى أن، الجميع يجب أن يطمئن و الدولة تتخذ القرارات المناسبة، وما ينشر على السوشيال ميديا بخصوص التأجيل غير صحيح.

وقد كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة تأجيل الدراسة، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما تم تداوله مجرد فبركة وتزوير للقرارات.

وعرض «موسى»  بيانا مزيفا "مفبرك" يفيد بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مناشدا الحكومة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المسئول عن هذا القرار المزور باسم رئيس الوزراء.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البعض طالب بتأجيل الدراسة والامتحانات والأمر لا يستدعى لذلك حتى الآن، رغم أنه في ظل الازمة لم نأخذ قرار الإغلاق الكامل، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة او الامتحانات والأمور جيدة.

وأوضح أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر ليست كثيرة مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسهم البرازيل، مؤكدات أن الأوضاع في مصر مستقرة، ولكن هناك أشخاصا في مصر تريد العبث بمصر وتنشر الأخبار الكاذبة ونشر الشائعات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: تحصيل أكثر من ١٧ مليار جنيه مخالفات البناء

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

أخبار التوك شو.. مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. هذه الفئة مستثناة من غرامة الكمامة.. والعثور على أسد في شوارع الجونة

متحدث الحكومة: امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العودة من الإجازة.. فيديو

نادر سعد: مشروع تطوير القرى ينفذ على 3 سنوات وسيرفع من جودة القرى

كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني وتعليق الامتحانات

لسة الأمل موجود.. أسباب الأهلي لإقناع FIFA برفع إيقاف كهربا والشحات

قرار سعودي عاجل بإغلاق مساجد بسبب كورونا

الصحة العالمية تكشف نبأ سارًا بشأن إصابات ولقاح كورونا ..فيديو

بعد زلزال بقوة 7.7 ريختر.. نيوزيلندا تحذر المواطنين من تسونامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟