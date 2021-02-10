بميناء ووهان.. الصين تطلق سفينة دورية جديدة..فيديو





وقالت إدارة السلامة البحرية لمقاطعة فوجيان الصينية إن "هايكسون-06" ستكون أكبر سفينة دورية في الساحل الجنوبي الشرقي للصين.





سرعة السفينة تبلغ 37 كيلومترًا في الساعة، وستكون قادرة على الإبحار لمدة تصل إلى 60 يومًا دون أي إمداد وتغطي أكثر من 18500 كيلومتر في رحلة واحدة.





وسيتم تكليف السفينة بمهام الإشراف البحري والمهام الطارئة في المياه الساحلية، كما ستشارك في التبادل والتعاون البحري الدولي.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إطلاق سفينة دورية جديدة - هايكسون-06 (Haixun 06) من ميناء ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين.