البيض الخالي من المسببات المرضية.. وزير الزراعة: نجح في فتح أسواق خارجية للتصدير.. المتحدث: نصدر البيضة بـ 6 دولارات.. والصفتي: نتبع القواعد الأوروبية المنظمة

وزير الزراعة: مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية نجح فى فتح أسواق خارجية للتصدير
متحدث الزراعة: نصدر البيض المخصب ب6 دولار ونطمح لإنشاء 6 حظائر أخرى
مدير مشروع: يتبع القواعد الأوروبية المنظمة
تسعى وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات إلي استغلال أصول الدولة بما يعود بأكبر فائدة على الوزارة ، ومن أهم تلك الأصول مزرعة البيض الخالى من المسببات المرضية بالفيوم.
فى البداية ، قال الدكتور منير الصفتي، أستاذ ورئيس بحوث بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية ورئيس مجلس إدارة المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية Nile SPF، إن الفيروسات تحتاج لبيئة خلوية حية حتى تستطيع التكاثر والتعبير عن نفسها، وهنا تأتى أهمية بيض الخالى من المسببات المرضية الذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج لقاح مضاد للفيروسات ومنها كور نا، لذلك فإن كورونا ليس له مكان فى معاملنا.
وأضاف "الصفتى" خلال حوار خاص ، أنه تم وضع قواعد صيدلانية عالمية لإنتاج هذه النوعية من البيض، والمشروع المصرى يتبع القواعد الأوروبية المنظمة، ولذلك يتم تصدير البيضة الواحدة بما يعادل ٦ دولارات.
واستطرد: "الفرق بين البيض الخالى من المسببات المرضية وبيض المائدة، هو أن بيض المائدة به تلوث وبتعرضه إلى الغلى والتحمير يتم القضاء عليه، لكن البيضة الخالية من المسببات المرضية لا يوجد بها أى عوامل ملوثة دون التعرض للحرارة، ويتم الحكم عليها من خلال عدة اختبارات".
وعلى نفس السياق ، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة: "إننا نسعى إلى استغلال أى أصول تخص الوزارة من خلال إدارتها بإعادة أكبر منفعة ممكنة منها مقارنة بالبدائل المتاحة"، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الأصول لا بد من استغلالها مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أهم أصول وزارة الزراعة استغلال مزرعة البيض المخصب "الخالى من المسببات المرضية"، والذى تمت زيادة الطاقة الإنتاجية له من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين بيضة سنويا، منوها إلى أنه يتم تصدير البيضة المخصبة بـ6 دولارات أو أكثر قليلا.
وأشار معاون وزير الزراعة إلى أن هذه المزرعة من أهم المزارع الموجودة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يدل على كفاءة وزارة الزراعة فى استغلال أصولها، وكذلك الدولة.
وتابع: "إننا نعمل على تطوير أصول وزارة الزراعة بشكل دورى بشكل يحقق أكبر عائد"، معلقا: "رأينا استغلال مزارع الإنتاج الحيوانى من قبل والشراكة ما بين الوزارة والمجتمع المدنى، والشباب، وتمويل البنوك".
ونوه إلى أنه يجرى حاليا إنشاء ٦ حظائر جديدة بطاقة ٦ ملايين بيضة فى العام ليصبح إجمالي الإنتاج ٩ ملايين بيضة سنويًا، والتى تقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازى ٥٦.٧ مليون دولار فى العام، والذى يعادل ٨٥٠.٥ مليون جنيه مصري.
ومن جهته أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الانشاء، وحاليا لايوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة افريقيا والشرق الاوسط في هذا المجال.
واشار القصير الى اهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع للمساهمة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر، لافتا الى ان هذه الصناعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير، لافتا الى ان انتاج اللقاحات يعد اهم الوسائل التي تساهم في حماية هذا الصناعة الهامة والواعدة.
واكد على دور المشروع في إنتاج اللقاحات البيطرية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، واستخدام كافة وسائل التعقيم، فضلا عن دوره في إمداد عددا كبيرا من الجهات والهيئات بالإنتاج وعلى رأسها معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص أمراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمى والجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث، كذلك نجاحه فى فتح أسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التى تقوم عليها العمليات الإنتاجية للقاحات المستخدمة فى قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.