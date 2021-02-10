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محافظات

بدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة بمستشفيات جامعة المنوفية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:19 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، البدء الفعلي في تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعى عالي الدقة، بمستشفيات جامعة المنوفية، والوحيد من نوعه في الدلتا، وخامس جهاز بجمهورية مصر العربية، ومزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، وبدء استقبال وعلاج المرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية.

و أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أنه خلال الشهر الماضى بعد إفتتاح الوحدة تزامنا مع أعياد الجامعة، تم حضور الخبير الأجنبي لتدريب الأطقم الطبية والفنيين علي تشغيل هذا الجهاز المتقدم والحديث علي مستوى العالم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب المنوفية أنه تم إجراء أول جلسة علاج إشعاعي موضعى عالي الدقة المريضة تعانى من ورم بالرحم تم إجراء جراحة إستئصال الورم لها من أصل ثلاث جلسات، ويتم حساب عدد الجلسات بعد التصوير المقطعى المكان الورم وحساب جرعة العلاج الإشعاعي بناءا عليه، ويختلف هذا الجهاز في العلاج عن سابقه بأنه يمكن استخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحى وتكون نتائجه إيجابية في كثير من الحالات.
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