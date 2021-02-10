بدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة بمستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، البدء الفعلي في تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعى عالي الدقة، بمستشفيات جامعة المنوفية ، والوحيد من نوعه في الدلتا ، وخامس جهاز بجمهورية مصر العربية ، ومزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة في علاج الأورام ، وبدء استقبال وعلاج المرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية.





و أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أنه خلال الشهر الماضى بعد إفتتاح الوحدة تزامنا مع أعياد الجامعة، تم حضور الخبير الأجنبي لتدريب الأطقم الطبية والفنيين علي تشغيل هذا الجهاز المتقدم والحديث علي مستوى العالم.



