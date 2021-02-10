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رياضة

بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، من الحجر الصحي بعد إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأكد النادي الأهلي أن موقف حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذي حدث عقب مواجهة بايرن ميونيخ كان عفويًا وغير مقصود.

وقال الأهلي في خطاب رسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم: النادي يؤكد احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى".

كان كهربا والشحات قد اخترقا الفقاعة الطبية وقاما بمصافحة بعض الجماهير خلال مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للاندية.

وكشفت مصادر خاصة أن قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا القلعة الحمراء عن المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي قرار نهائي ولا رجعة فيه.


وقال المصدر إن الاهلي يعرف جيدًا لوائح البطولة والقرار نهائي ولا يحق لهم التظلم فيه، مضيفا: " ليس لنا الحق في التظلم ..نحن ندرك ذلك..هذا قرار نهائي ".


وأكد أن محمود كهربا وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضعان للعزل بعيدًا عن البعثة الحمراء في الدوحة.


وأوضح ان الثنائي سوف يخضعان لمسحة طبية غدًا ولكنهم لن يعودا للقاهرة رغم إبعادهم عن مواجهة بالميراس بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم ومستمران حتي الموعد الرسمي للعودة صباح الجمعه.


وشدد على ان هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهم وخروجهم عن الفقاعة الطبية والتي تسببت في إبعادهم عن مواجهة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للاندية .


وقال ان هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وتكرار الازمات التي تسببا فيها خلال الفترة الأخيرة .


وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي
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