بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي

وكشفت مصادر خاصة أن قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا القلعة الحمراء عن المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي قرار نهائي ولا رجعة فيه.
وقال المصدر إن الاهلي يعرف جيدًا لوائح البطولة والقرار نهائي ولا يحق لهم التظلم فيه، مضيفا: " ليس لنا الحق في التظلم ..نحن ندرك ذلك..هذا قرار نهائي ".
وأكد أن محمود كهربا وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضعان للعزل بعيدًا عن البعثة الحمراء في الدوحة.
وأوضح ان الثنائي سوف يخضعان لمسحة طبية غدًا ولكنهم لن يعودا للقاهرة رغم إبعادهم عن مواجهة بالميراس بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم ومستمران حتي الموعد الرسمي للعودة صباح الجمعه.
وشدد على ان هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهم وخروجهم عن الفقاعة الطبية والتي تسببت في إبعادهم عن مواجهة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للاندية .
وقال ان هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وتكرار الازمات التي تسببا فيها خلال الفترة الأخيرة .
وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.