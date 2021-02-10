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فن

تحدٍ كبير.. مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد أسرار العمل مع يحيى الفخراني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:10 م
مجدي الهواري ويحيى
مجدي الهواري ويحيى الفخراني
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شروق إبراهيم
حلّ المخرج مجدي الهواري ضيفًا على موقع صدى البلد من اجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين وكشف لأول مرة عن أسرار العمل مع الفنان يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير".

وقال مجدي الهواري: "عندما عرضت على الفنان الكبير يحيى الفخراني فكرة مسرح كايرو شو وعندما تحدثنا عن فكرة تقديم مسرحية "الملك لير"، في "كايرو شو"؛ شعر في البداية انني قلق، ولكني وعدته اني سأعيد تقديم المسرحية بشكل مختلف ومبهر، وشعرت بنظرة ثقة في عينيه".

واضاف: "وجود أطفال ومراهقين وشباب ضمن جمهور مسرحية الملك لير رغم انها مسرحية كلاسيكية وتقدم باللغة العربية الفصحى؛ دلالة على ان الجمهور تغير فكره، وأن الشباب وجدوا في الملك لير الصورة والابهار التي شاهدوها في مسلسل " game of thrones". 

وتابع مجدي الهواري :" كانت مخاطرة اعادة تقديم مسرحية الملك لير بعد مرور 15 عاما على عرضها بالمسرح القومي وعرضها في كايرو شو كانت مفاجأة لان طبيعية المسرح وشكله مختلف عن المسرحيات الكلاسيكية".
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