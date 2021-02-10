ليست المرة الأولى.. القليوبي: العراق يستفيد من الكهرباء المصرية مقابل البترول

اتفقت مصر والعراق على تنفيذ آلية "النفط مقابل الإعمار"، منذ أكتوبر الماضي ، بحيث تشارك مصر في المشروعات التنموية بمجالات "الكهرباء، البنية التحتية، الصناعة، التعدين، النقل، مشروعات الطرق" وغيرها؛ في مقابل استيراد النفط من العراق.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مصر والعراق في مجال البترول ، حيث أن هناك مشاركة بين قطاع البترول المصري والجانب العراقي منذ حوالي 7 سنوات في حقل "فيحاء" جنوب البصرة.





وأكد "القليوبي" أن الجانبين المصري والعراقي مستفيدان استفادة كبيرة من هذه الاتفاقية فمثلا في مجال الكهرباء توفر مصر للعراق عمليات التحويل الكهربائي بعد أن رفعت إيران سعر تعريفة الكهرباء المصدرة إلى العراق وذلك عن طريق الشبكات القومية التي تربط مصر والأردن والعراق، فالعراق بلد يستهلك يوميا حوالي 23 ألف ميجاوات من الكهرباء و حوالي 6 آلاف ميجاوات سنويا، وعلى الصعيد الآخر تستفيد مصر من البترول العراقي فمصر تستورد كمية كبيرة من الزيت الخام من خارج البلاد ، ويصدر العراق لنا حوالي 13 مليون برميل من البترول في مقابل الدعم المصري لمنظومة البينة التحتية العراقية، وتكرير خام البترول ، وإعادة تصديره للعراق مرة أخرى على هيئة وقود.





يذكر أن وفدا وزاريا عراقيا كبيرا أنهى زيارته للقاهرة في ديسمبر الماضي، بعد التوقيع على بعض الاتفاقيات بين بغداد والقاهرة.



