قرار جديد من النيابة الإدارية بشأن عقار فيصل.. فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية انتهت من استلام كافة التقارير الفنية عن حادث عقار فيصل.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التحقيات جارية يوما بيوم بشأن عقار فيصل.





وأشار إلى أن النيابة الإدارية سوف تواجه غدا المتهمين بشأن التقارير التي تم استلامها عن الحادث.





وأوضح أن هناك فريق تحقيق كاملا في واقعة عقار الإسكنرية، مؤكدا أن التحقيقات جارية، وتم إخطار كلية الهندسة لدراسة المبنى.



