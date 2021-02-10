احترفوا السرقة بالإكراه.. إحالة عصابة مسلحة إلى النيابة العامة اللبنانية

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا أشارت فيه الي قيام مديرية المخابرات بإحالة عصابة مسلحة ضمت كلا من (ح.ع)، و(أ.ع)، و(م.م)، و(م.ص) الي النيابة العامة اللبنانية.





وذكر البيان أن العصابة المسلحة بالإضافة الي الهارب (ح.ف) احترفوا القيام بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح.





وأشار البيان الي انه تم ايقاف المطلوبين في الثالث من فبراير الجاري في محلة حي الشميس - بعلبك داخل سيارة مسروقة يقودها أحد الموقوفين.





وافاد البيان إنه تم العثور بداخلها على أسلحة حربية وذخائر ورمانات يدوية ومعدات عسكرية وكمية من المخدرات.





ونوه البيان لي أن اثنين من المطلوبين اقدما على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية التابعة لمديرية المخابرات أثناء محاولة توقيفهما.



