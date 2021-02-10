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أخبار العالم

احترفوا السرقة بالإكراه.. إحالة عصابة مسلحة إلى النيابة العامة اللبنانية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:20 م
القبض علي عصاية مسلحة
القبض علي عصاية مسلحة بلبنان - ارشيفي
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محمود نوفل
أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا أشارت فيه الي قيام  مديرية المخابرات بإحالة عصابة مسلحة ضمت كلا من (ح.ع)، و(أ.ع)، و(م.م)، و(م.ص) الي النيابة العامة اللبنانية. 

وذكر البيان أن العصابة المسلحة بالإضافة الي الهارب (ح.ف) احترفوا القيام بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح. 

وأشار البيان الي انه تم ايقاف المطلوبين في الثالث من فبراير الجاري  في محلة حي الشميس - بعلبك داخل سيارة مسروقة يقودها أحد الموقوفين. 

وافاد البيان إنه تم العثور بداخلها على أسلحة حربية وذخائر ورمانات يدوية ومعدات عسكرية وكمية من المخدرات. 

ونوه البيان لي أن اثنين من المطلوبين اقدما على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية التابعة لمديرية المخابرات أثناء محاولة توقيفهما. 

وختمت البيان: كما تبين وجود ملاحقات قضائية عدّة بحق المدعو (ح.ع) بجرائم تجارة أسلحة حربية وحيازته، وسرقة سيارات وسلب بقوة السلاح وإطلاق نار وقذائف صاروخية ومحاولة قتل. 
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