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حوادث

ضبط مسجل خطر بعد مطاردة ٣ ساعات بخراطيم مياه المطافئ فى كفر شكر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:46 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر شكر  فى محافظة القليوبية من ضبط مسجل خطر بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه المطافئ حتى تمكنوا من السيطرة عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر  بعد انتقال العميد خالد المحمدي  رئيس مباحث القليوبية وتبين أن المتهم يدعى"باسم ع" من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية اسنيت كفر شكر. 

وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وقام بفرض سطوته على صاحب صيدلية بأسنيت وأخذ منه مجموعة من الأدوية وامتنع عن دفع ثمنها وعندما امسك به صاحب الصيدلية وطلب الشرطة تمكنت من القبض عليه ولكنه غافلهم وقفز في الرياح التوفيقي أسفل كوبري  أسنيت وتعلق بأعمدة الكوبري مهددا من أراد الإمساك به بضربة بمطواة وحديدة  كانت في يده إلا أن رجال الشرطة هاجموه بخراطيم المطافي حتى اختل توازنه وسقط في المياه وتمكنوا من القبض عليه.
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