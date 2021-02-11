خبير: الحكومة قطعت شوطا مهما في المنصة الرقمية للتجارة

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر، للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية، أن الحكومة قطعت شوطا لا بأس به في عمليات إعادة هيكلة منظومة الجمارك، من خلال اعداد مشروع جديد يتوافق مع المعايير والتغييرات العالمية الراهنة، مشيرا إلي أن تلك المساعي الجادة من شأنها وضع مصر علي أعتاب الاقتصاديات المتقدمة في فترات ليست ببعيدة.





وأضاف " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن تلك الاجراءات تأتي في اطار وضع مصر كمنصة رقمية للتجارة وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.





وأشار إلي انه خلال الأسابيع القلائل أعلنت وزارة المالية عن الغاء نظام " الكاحول" المتعارف عليه في عمليات الافراج الجمركي للبضائع والسلع مجهولة المصدر، بحيث يتم الافراج عن البضائع من خلال المعلومات الخاصة بتلك الشحنة و عبر الوسائل والأنظمة الرقمية وتحديدا عبر منظومة النافذة الواحدة المقرر تفعيلها خلال الشهور القادمة.





وأوضح " أبوزيد" أن عمليات تسيير التجارة واجراءات الجمارك من شأنها اعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد القومي ومن ثم سيزيد من حركة تبادل السلع والخدمات من و إلي مصر بحيث تكون مركزا للخدمات و اللوجيستيات ومن قبلها التصنيع المحلي.



