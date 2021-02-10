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حوادث

تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف" إلى 17 مارس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:46 م
ابراهيم سليمان
ابراهيم سليمان
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ،تاجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها لجلسة 17 مارس المقبل

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهثيم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود واسلام  عاشور.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون.
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