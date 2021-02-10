تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "بوابات أرض الجولف" إلى 17 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ،تاجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها لجلسة 17 مارس المقبل





عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهثيم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود واسلام عاشور.



