ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الغربية تنظم قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة صفط تراب بداية الطريق لقرى مستدامة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات اليوم الثاني من مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة، التي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين ٧-١٤ فبراير ، وتم اليوم تنظيم قافلة بيطرية بالقرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بصفط تراب.

وخلال القافلة، تم الكشف على  (٧٩ من الأبقار، ١٩٤ من الجاموس ، ٢٢١ من الأغنام و١٠٨٠ من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية ( مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات)، كما تم استخدام الكشف بالسونار في تشخيص الحمل للحيوانات المختلفة والقيام بكافة العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات ورقية (كود تعريفي) لعدد ٦٢ حيوان .
الغربية تنظم قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة صفط تراب بداية الطريق لقرى مستدامة
الغربية تنظم قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة صفط تراب بداية الطريق لقرى مستدامة
الغربية تنظم قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة صفط تراب بداية الطريق لقرى مستدامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية.. الزراعة: 483 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2020.. إنفوجراف

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي للقوافل العلاجية البيطرية بالتعاون مع مؤسسة زراعية

رفع 65 طن مخلفات بقرية صفط تراب في الغربية

رفع 16 ألف طن مخلفات ضمن حملة تطهير ونظافة بقرية صفط تراب

محافظ الغربية: مبادرة "صفط تراب" بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة

إحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي والطاقم الطبي للتحقيق بسبب الغياب

ترشيحاتنا

الحكومة: زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا اليوم

الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

عايزين يخربوا البلد.. تعليق صادم من أحمد موسى عن طلب تأجيل الامتحانات| فيديو

نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟