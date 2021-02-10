أحمد موسى: عدم استكمال الدراسة خسارة للطلاب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدم استكمال العملية التعليمية خسارة للطلاب ولمستقبلهم.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة أنفقت الملايين من أجل تحسين جودة التعليم

تعليم الطلاب.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تسعى لإعلاء الصالح العالم من أجل طلابنا، متابعا: «ليه الناس عايزة شهادة وخلاص.. لازم تتعلم بالشهادة.. أسهل جاحه إن الوزير يقول إلغاء الامتحانات، طب وبعدين»، مؤكدا ان مصر دولة مؤسسات القرارات لا تتخذ منفردة.





ناشد الإعلامي أحمد موسى، الطلاب بالتركيز علي المذاكرة وتحصيل العلم، لافتا: «اللي عايزين يأجلوا الامتحانات عايزين يخربوا البلد.. الناس عايزه تاخد شهادة»، متابعا أن عدم استكمال العملية التعليمية خسارة للطلاب ولمستقبلهم.