"الزراعة" تصدر أهم التوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:





اولا :اهم العمليات

1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة

2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص العيون و البراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي

5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة

6-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و عدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون

7-جمع كل النواشف و الحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق





ثانيا : التسميد

اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي : 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان

الرية الثانية : 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان





ثالثا : برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة









برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمر

ثالثا : برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية والذبابة البيضاء و البق الدقيقي و الجراد و النطاط ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما ياتي لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر

3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء

5-مكافحة حفارات ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم