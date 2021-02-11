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أخبار البلد

"الزراعة" تصدر أهم التوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:09 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:

 اولا :اهم العمليات 
1- التقليم الجائر للاشجارالقديمة لانتاج افرع جديدة
2-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص العيون و البراعم  لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي
5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة
6-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر و عدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي تصمغ اشجار الزيتون 
7-جمع كل النواشف و الحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق 

ثانيا :  التسميد
 اشجار الزيتون التى تروى  بالتنقيط  للفدان
الرية الاولي : 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك  للفدان
الرية الثانية :  1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا : برنامج الري 
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة


برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي مرتين  في الاسبوع  بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياة المناسبة لكل عمر
 
ثالثا : برنامج المكافحة 
 مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية والذبابة البيضاء و البق الدقيقي و الجراد و النطاط   ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها  كما ياتي لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احدالمبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات آلاتية ملاثيون 300سم3 أو الانثيو بتركيز2 فى الالف او الاكتيلك بتركيز150سم لكل100لتر 
3-مكافحة ناخرات اوراق الزيتون ( عثة الزيتون ) موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
4-مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء
5-مكافحة حفارات ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
6-مكافحة الاشنات و مرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم /100لتر ماء
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