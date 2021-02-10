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محافظات

قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب.. البداية لقرى مصرية مستدامة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:43 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات اليوم الرابع من أسبوع مبادرة "صفط تراب.. البداية لقرى مصرية مستدامة"، حيث أقيمت اليوم قافلة اجتماعية تم خلالها تقديم ٣٠٠ ظرف نقدي بإجمالي ٦٠ ألف جنيه، و١٠٠ بطانية، و١٠٠ كيس مواد غذائية، و١٠٠ كجم لحوم يستفيد منها ٣٠٠ أسرة، إضافةً إلى توزيع جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية.


وأضاف عبد الوهاب الحضري، عضو المكتب الفني للمحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة توعوية زراعية لمناقشة دور أهل القرية الإيجابي في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة السلوكيات البيئية الخاطئة، وكذلك مناقشة دور المرأة الريفية والتي تعتبر العامل الرئيسي في كل أوجه التطوير والنمو ومعالجة سلبيات المجتمع داخل وخارج القرية.

يُذْكَر أن فعاليات أسبوع مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة تشمل (يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية).

قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب.. البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب.. البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب.. البداية لقرى مصرية مستدامة»
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