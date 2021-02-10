في الذكرى الـ82 لتأسيسه.. نادي قضاة مصر يثمن دور الرئيس السيسي في دعم استقلال القضاء

ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، في دعم القضاء المصري واستقلاله، وذلك تزامنًا مع احتفال الدولة بعيد القضاء الذي يتزامن مع مرور 82 عامًا على تأسيس نادي القضاة، و70 عامًا على افتتاح المقر الحالي.





وأصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بيانًا اليوم "الأربعاء"، احتفاءً بعيد القضاء، موجهًا التحية للشعب المصري العظيم على استمراره على عهده بثقته الكاملة في قضاء مصر وقضاتها الشرفاء في نشر العدل في ربوع الوطن؛ داعين الله بأن يحفظهم من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة.





وأشار البيان، إلى تزامن الاحتفال هذا العام، مع إعادة افتتاح مبنى النادي عقب تطويره كليًا ليكون كسابق عهده قصرًا منيفًا لسدنة العدالة يليق بجلال قدرهم وعظيم شأنهم وسمو رسالتهم، معبرًا عن التمنيات لقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله في الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس في ربوع وطننا الغالي مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم.





وأكد البيان، أن نادي القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم في كل أمورهم، يقف مدافعًا عن مصالحهم بكل وقار وإلتزام مستمسكًا بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء، موضحًا أن النادي منذ نشأته كانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق نموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.





يذكر أن نادي القضاة تأسس يوم الجمعة الموافق 10 فبراير عام 1939، حينما تمت الدعوة لجمعية عمومية تأسيسية في محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها القضاة المجتمعون على إنشاء نادي يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم، وتم اعتماد لائحة النظام الأساسي لأول مجلس إدارة للنادي برئاسة المستشار محمود فهمي يوسف باشا رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك.





وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرف من نور العديد من المواقف الخالدة دفاعًا عن استقلال القضاء الذى يعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره.